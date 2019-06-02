Вашингтон готов начать диалог с Тегераном без предварительных условий - Помпео

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона начать диалог с Тегераном без каких- либо предварительных условий. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье во время совместной пресс-конференции с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом, передает Рейтер.

Помпео также отметил, что проблемы в отношениях с Исламской Республикой существуют из-за находящегося у власти режима, а не из-за антииранских санкций, введенных Соединенными Штатами. Госсекретарь вновь подчеркнул приверженность американской власти усилиям по изменению курса политики в Иране.

В то же время Помпео добавил, что американские власти рассматривают возможность начала диалога с Ираном при "нормальном поведении" руководства республики.



