Вашингтон готов начать диалог с Тегераном без предварительных условий - Помпео
16:30 02.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности Вашингтона начать диалог с Тегераном без каких- либо предварительных условий. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье во время совместной пресс-конференции с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом, передает Рейтер.
Помпео также отметил, что проблемы в отношениях с Исламской Республикой существуют из-за находящегося у власти режима, а не из-за антииранских санкций, введенных Соединенными Штатами. Госсекретарь вновь подчеркнул приверженность американской власти усилиям по изменению курса политики в Иране.
В то же время Помпео добавил, что американские власти рассматривают возможность начала диалога с Ираном при "нормальном поведении" руководства республики.
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