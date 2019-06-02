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В Книгу рекордов Гиннесса попал самый длинный рамаданный стол

17:30 02.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самый длинный рамаданный стол, накрытый в Египте для 7000 человек, официально внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщил в воскресенье информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

В субботу в новой административной столице был организован массовый ифтар (первый прием пищи у правоверных с заходом солнца после дня поста). Длина стола, который трижды опоясал одну из центральных площадей города, составила три километра, 189 метров и 83 сантиметров. Таким образом, Страна пирамид смогла побить рекорд организованного в эмирате Аджман (ОАЭ) рамаданного стола длиной в 2900 метров.

Это уже второй рекорд Гиннесса для Египта за последние недели. В середине мая в стране был введен в строй самый широкий в мире подвесной мост: длина шестиполосного моста через Нил составляет 540 метров, ширина - 67,36 метров. Как отмечается, официальный сертификат о регистрации достижения будет передан Каиру в воскресенье днем.


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