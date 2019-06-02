Эмир Кустурица хочет снять фильм о Чингисхане по повести Чингиза Айтматова

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица в следующем году представит свой новый фильм, который будет посвящен полководцу Чингисхану и основан на повести Чингиза Айтматова.

"У меня сейчас идея - снять фильм о Чингисхане. Огромный фильм о том, каким был человек, которого не любили здесь и на западе, фильм будет готов в следующем году", - рассказал Кустурица, который принимает участие в кинофестивале "Герой и время" в Железноводске.



