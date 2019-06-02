Литва: Итоги президентских выборов официально утвердили
19:30 02.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главная избирательная комиссия Литвы официально утвердила в воскресенье итоги президентских выборов, прошедших в стране 26 мая, а также состоявшихся одновременно выборов депутатов Европарламента. Об этом сообщила журналистам глава комиссии Лаура Матьёшайтите.
"Комиссия, согласно процедуре, официально утверждает результаты голосования на президентских выборах не позднее, чем через неделю после их проведения. Официальные итоги подтверждены", - сказала она.
Президентом Литвы на последующие пять лет избран экономист Гитанас Науседа. "За него было подано 65,68% голосов участвовавших в выборах избирателей", - сказала Матьёшайтите. Оппонент избранного президента экс-министр финансов Ингрида Шимоните набрала 33,04%.
Из одиннадцати мандатов депутатов Европарламента три достались претендентам из списка крупнейшей оппозиционной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", по два - правящей партии "Союз крестьян и "зеленых" Литвы" и Социал-демократической партии Литвы. "До середины июня депутаты парламента Литвы, избранные в Европарламент, должны принять решение, где им работать, и в случае выбора в пользу Европарламента отказаться от национального мандата", - сказала Матьёшайтите. Таких среди одиннадцати - пять человек.
В Европарламент прошли два представителя нацменьшинств - сохранившие мандаты в Европарламенте прежнего созыва лидер партии "Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей" Вальдемар Томашевский и лидер Партии труда уроженец России Виктор Успаских.
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