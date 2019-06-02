В новое правительство Финляндии войдет 19 министров - СМИ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Финляндии будет состоять из 19 министров, что на три больше, чем было в предыдущем кабинете. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания "Юле".

Лидер победившей на апрельских выборах в парламент страны оппозиционной Социал-демократической партии Антти Ринне указал, что "министерские посты распределены". О том, кто именно войдет в кабмин, должно стать известно в течение следующей недели.

Как пишет "Юле", новым главой финского МИД может стать лидер партии "Союз "зеленых" Пекка Хаависто, также несколько раз участвовавший в президентских выборах в Финляндии.

Подготовка программы работы будущего правительства Финляндии была завершена в пятницу, ее обнародуют в понедельник.

В переговорах по выработке повестки дня нового правительства в дополнение к социал-демократам участвовали партия нынешнего премьер-министра Юхи Сипиля "Финляндский центр", "Союз "зеленых", "Левый союз" и Шведская народная партия. Занявшие второе место на выборах 14 апреля оппозиционные "Истинные финны" и входившая в состав прошлого кабмина Национальная коалиционная партия, ставшая третьей, не войдут в правительство.