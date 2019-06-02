0
0
122
НОВОСТИ

В новое правительство Финляндии войдет 19 министров - СМИ

20:30 02.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Финляндии будет состоять из 19 министров, что на три больше, чем было в предыдущем кабинете. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания "Юле". 

Лидер победившей на апрельских выборах в парламент страны оппозиционной Социал-демократической партии Антти Ринне указал, что "министерские посты распределены". О том, кто именно войдет в кабмин, должно стать известно в течение следующей недели.

Как пишет "Юле", новым главой финского МИД может стать лидер партии "Союз "зеленых" Пекка Хаависто, также несколько раз участвовавший в президентских выборах в Финляндии.

Подготовка программы работы будущего правительства Финляндии была завершена в пятницу, ее обнародуют в понедельник.

В переговорах по выработке повестки дня нового правительства в дополнение к социал-демократам участвовали партия нынешнего премьер-министра Юхи Сипиля "Финляндский центр", "Союз "зеленых", "Левый союз" и Шведская народная партия. Занявшие второе место на выборах 14 апреля оппозиционные "Истинные финны" и входившая в состав прошлого кабмина Национальная коалиционная партия, ставшая третьей, не войдут в правительство.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:30 02.06.2019
По факту сноса националистами бюста Жукова возбуждено два уголовных дела
0
65
19:30 02.06.2019
Литва: Итоги президентских выборов официально утвердили
0
189
18:30 02.06.2019
Эмир Кустурица хочет снять фильм о Чингисхане по повести Чингиза Айтматова
0
220
17:30 02.06.2019
В Книгу рекордов Гиннесса попал самый длинный рамаданный стол
0
246
16:30 02.06.2019
Вашингтон готов начать диалог с Тегераном без предварительных условий - Помпео
0
292
15:45 02.06.2019
В Минск прибыл новый посол РФ в Белоруссии
0
327
15:15 02.06.2019
За использование шпаргалок и телефонов с ЕГЭ удалены более сотни участников
0
331
14:45 02.06.2019
В Свердловской области при пожаре погибло четверо детей
0
376
14:15 02.06.2019
После появившегося в СМИ видеоролика ФСИН начала проверку в колонии
0
369
13:45 02.06.2019
Цены на нефть могут подняться из-за столкновений между Ираном и США
0
474

Возврат к списку