По факту сноса националистами бюста Жукова возбуждено два уголовных дела
21:30 02.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Харькова возбудила два уголовных дела в связи со сносом националистами бюста маршала Георгия Жукова в городе. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МВД Украины.
"В настоящее время следователями Немышлянского отдела полиции [Харькова] возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - проинформировали в МВД, уточнив, что максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В пресс-службе пояснили, что одно из дел открыто в связи с тем, что во время сноса бюста группа неизвестных распылила слезоточивый газ в толпу людей, в результате чего трое полицейских получили ожоги глаз и были доставлены в больницу. "В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к совершению преступлений", - заверили в министерстве.
Ранее в воскресенье представители националистических организаций во время пикета съезда партии "Доверяй делам" снесли бюст Георгию Жукову в Харькове. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации.
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