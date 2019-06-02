Франция: После неудачных выборов глава партии "Республиканцы" ушел в отставку
22:30 02.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель французской партии "Республиканцы" Лоран Вокье ушел в отставку после неудачных для партии выборов в Европарламент. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала Тэ-эф-1.
"Победы носят коллективный характер, провалы одиночный, - отметил Вокье. - Я должен взять на себя ответственность. Я ухожу в отставку с поста председателя партии".
В настоящее время кандидатуры на пост нового председателя партии не определены.
Партия "Республиканцы" заняла четвертое место по результатам выборов в Европарламент, получив лишь 8,48% голосов. При этом, по данным социологические опросов, за несколько дней до выборов партия занимала третье место. Как отмечалось в исследованиях основных социологических служб, за нее планировали голосовать от 13 до 13,5% избирателей.
Первое место на выборах, которые прошли во Франции 27 мая, одержало "Национальное объединение" Марин Ле Пен, набрав 23,31% голосов, за ним следовала правящая партия "Республика на марше" с 22,41%. Третье место заняла леворадикальная "Европа-Экология-"Зеленые" (EELV) с 13,47%.
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