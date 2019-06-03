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Стартовала экспедиция на Курилы с участием депутатов Госдумы

07:17 03.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспедиция на Курильские острова с участием депутатов Государственной думы торжественно стартовала в понедельник в Петропавловске- Камчатском. Об этом сообщил ТАСС депутат нижней палаты парламента от Сахалинской области Георгий Карлов.

"Мы изучим Курильские острова под девизом "Курилы наши". Основная цель мероприятия - сбор и сохранение информации о Курильской десантной операции 1945 года. На Шумшу вылетаем сегодня, там мы посетим две точки высадки десанта. После этого мы отправимся в Северо-Курильск", - рассказал собеседник агентства.

В Петропавловске-Камчатском Карлов, первый зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов и космонавт, руководитель движения "Юнармия", Герой России Роман Романенко возложили венки к памятнику воинам - освободителям Курил. Память бойцов почтили минутой молчания.

По словам Карлова, в течение недели участники экспедиции посетят по всем островам Курильской гряды. "На некоторых островах мы будем высаживаться, в частности на Матуа, Итурупе, Кунашире, Шикотане и других", - уточнил парламентарий.

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