Кабмин поддержал законопроект о распространении антитабачных мер на электронные сигареты, вейпы и кальяны
07:40 03.06.2019
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о распространении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности о запрете их употребления в общественных местах. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, который выступает одним из авторов документа.
Ранее сенаторы Валерий Рязанский, Эдуард Исаков и Лариса Тюрина внесли в Госдуму законопроект, согласно которому ограничения, действующие в отношении продажи, употребления и демонстрации табачных изделий, могут быть распространены на электронные сигареты и кальяны.
"Проект закона одобрен правительством РФ, и теперь все это входит уже в систему законодательного процесса. Комиссия [правительства РФ] по законопроектной деятельности поддержала нашу инициативу по отнесению всех этих средств доставки никотина в организм к технологии антитабачного закона ("Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" - прим. ТАСС)", - пояснил Рязанский.
Он добавил, что в случае принятия закона на электронные сигареты, вейпы и кальяны будут распространяться все те же требования, которые касаются табачных изделий.
"В свое время мы внесли законодательную инициативу, которая относила кальяны, электронные сигареты к антитабачному закону. Тогда правительство и Минздрав РФ сформулировали другую точку зрения - что это не имеет отношения к антитабачному законодательству, потому что там вроде бы нет трансляции горения табака. В результате было рекомендовано сделать отдельный закон, а не вносить изменения в антитабачный закон", - рассказал сенатор.
Он уточнил, что сенаторы подготовили версию самостоятельного закона, который бы относил электронные сигареты, вейпы и кальяны в отдельную категорию - средств доставки никотина, которые не имеют отношения к процедуре горения табака. По словам Рязанского, в итоге Минздрав поменял позицию и принял сторону членов Совета Федерации о необходимости внесения изменений в антитабачный закон, а не разработки отдельного документа.
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