Сегодня отмечают День рождения парашюта

08:00

День рождения парашюта ежегодно отмечается 3 июня, в 2019 году он празднует 234 годовщину. Многие люди всегда мечтали о покорении неба, ведь этот факт вполне естественен и свойственен природе каждого человека. Согласно всем известной версии, первый эскиз парашюта был создан Леонардо да Винчи в 1483 году. 1RRE