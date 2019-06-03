0
0
64
НОВОСТИ

Сегодня отмечают День рождения парашюта

08:00 03.06.2019

День рождения парашюта ежегодно отмечается 3 июня, в 2019 году он празднует 234 годовщину. Многие люди всегда мечтали о покорении неба, ведь этот факт вполне естественен и свойственен природе каждого человека. Согласно всем известной версии, первый эскиз парашюта был создан Леонардо да Винчи в 1483 году. 1RRE

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:24 03.06.2019
Депутат Рады назвал отношение к пенсионерам на Украине преступным
0
40
08:12 03.06.2019
Руководству орловской колонии грозит увольнение за появление видео о праздновании Пасхи
0
64
07:52 03.06.2019
В Забайкалье и Бурятии начали действовать электронные визы
0
93
07:40 03.06.2019
Кабмин поддержал законопроект о распространении антитабачных мер на электронные сигареты, вейпы и кальяны
0
109
07:17 03.06.2019
Стартовала экспедиция на Курилы с участием депутатов Госдумы
0
137
07:00 03.06.2019
США и Израиль намерены в ходе встречи в Иерусалиме предложить РФ сделку по Сирии - газета
0
185
22:30 02.06.2019
Франция: После неудачных выборов глава партии "Республиканцы" ушел в отставку
0
403
21:30 02.06.2019
По факту сноса националистами бюста Жукова возбуждено два уголовных дела
0
456
20:30 02.06.2019
В новое правительство Финляндии войдет 19 министров - СМИ
0
442
19:30 02.06.2019
Литва: Итоги президентских выборов официально утвердили
0
503

Возврат к списку