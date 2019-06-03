Сегодня отмечают День рождения парашюта
08:00 03.06.2019
День рождения парашюта ежегодно отмечается 3 июня, в 2019 году он празднует 234 годовщину. Многие люди всегда мечтали о покорении неба, ведь этот факт вполне естественен и свойственен природе каждого человека. Согласно всем известной версии, первый эскиз парашюта был создан Леонардо да Винчи в 1483 году. 1RRE
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