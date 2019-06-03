Депутат Рады назвал отношение к пенсионерам на Украине преступным
08:24 03.06.2019 Источник: REGNUM
В мире нет страны с таким же преступным отношением к пенсионерам, как на Украине, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Как заявил депутат, дети, видящие, как людей, честно отработавших на свою страны, бросают в нищету, не будут работать на благо своей родины.
«Я считаю это одним из основных преступлений Порошенко и его режима, — заявил депутат, подчеркнув при этом, что прежней власти не нужны были люди. — …Пенсионеры не нужны, слабые не нужны, лекарства — ну, вы поняли».
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