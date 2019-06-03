В Сирии был обстрелян военный аэродром

09:00 Источник: РБК

В результате ракетного обстрела базы Т-4 в провинции Хомс есть разрушения, сообщает агентство Reuters. Факт нападения зафиксировал и корреспондент государственного телевидения Сирии, указывает агентство SANA.

Сирийские военные сообщили SANA, что ракетный удар нанес Израиль. Несколько ракет удалось сбить, однако двое военнослужащих погибли, а разрушен один из военных складов. РБК

