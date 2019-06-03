США, возможно, не будут предъявлять обвинения Ассанжу за утечку материалов ЦРУ

09:05 Источник: Коммерсант.ru

Минюст США не будет предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинение за публикацию сверхсекретных материалов о хакерских инструментах ЦРУ, получивших название Vault 7, сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника и осведомленные источники.

Новые обвинения против Ассанжа невозможны по двум причинам, отмечает газета. Первая из них — высокая секретность опубликованных материалов ЦРУ. Вторая — в том, что власти не успевают выдвинуть новые обвинения. По закону об экстрадиции у них на это всего 60 дней с момента, когда было вынесено первое обвинительное заключение. Коммерсантъ

