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НОВОСТИ

США, возможно, не будут предъявлять обвинения Ассанжу за утечку материалов ЦРУ

09:05 03.06.2019 Источник: Коммерсант.ru

Минюст США не будет предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинение за публикацию сверхсекретных материалов о хакерских инструментах ЦРУ, получивших название Vault 7, сообщает газета Politico со ссылкой на американского чиновника и осведомленные источники.

Новые обвинения против Ассанжа невозможны по двум причинам, отмечает газета. Первая из них — высокая секретность опубликованных материалов ЦРУ. Вторая — в том, что власти не успевают выдвинуть новые обвинения. По закону об экстрадиции у них на это всего 60 дней с момента, когда было вынесено первое обвинительное заключение.  Коммерсантъ

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