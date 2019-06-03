Яценюк с семьей покинули Украину - СМИ

09:20 Источник: Известия

Украинское издание Elise Journal 2 июня сообщило о побеге бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и его семьи из страны.

По данным издания, две дочери, сестра и родители политика получили американское гражданство, а его жена является гражданкой Вануату.



Отмечается, что вся информация, которая касается непосредственно Яценюка, засекречена, однако в издании предполагают, что он также получил гражданство Вануату и уже сбежал с Украины. Известия

