Мэр Харькова призвал перестать стесняться прямых переговоров с Россией
08:55 03.06.2019 Источник: Lenta.ru
Глава Харькова Геннадий Кернес призвал не стесняться прямых переговоров между Россией и Украиной. Его слова передает агентство Mediaport.
По мнению Кернеса, власть не должна быть безликой и задался вопросом, почему Украина стесняется прямых переговоров с Россией. «Мы должны в первую очередь покаяться. Что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и никогда не просим прощения», — сказал он.
Мэр подчеркнул, что географическая близость Харькова к России — данность, а «с умом и миром» Украина может развиваться с любыми соседями.
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