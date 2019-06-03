Мэр Харькова призвал перестать стесняться прямых переговоров с Россией

08:55 Источник: Lenta.ru

Глава Харькова Геннадий Кернес призвал не стесняться прямых переговоров между Россией и Украиной. Его слова передает агентство Mediaport.

По мнению Кернеса, власть не должна быть безликой и задался вопросом, почему Украина стесняется прямых переговоров с Россией. «Мы должны в первую очередь покаяться. Что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и никогда не просим прощения», — сказал он.

Мэр подчеркнул, что географическая близость Харькова к России — данность, а «с умом и миром» Украина может развиваться с любыми соседями.