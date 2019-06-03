Трамп призвал прекратить бомбардировки Идлиба

09:32 Источник: Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.

Как отметил Трамп, до него «дошли слухи» о том, что Россия, Сирия и Иран «бомбят» Идлиб и «без разбора убивают» мирных жителей.



«Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Остановитесь!», — призвал американский лидер. Lenta.Ru

