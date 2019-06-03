О снижении зарплат заявили 18% россиян
10:00 03.06.2019 Источник: Известия
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия». Это не вполне сочетается с официальными данными Росстата об увеличении заработка на 9,4% за год в среднем по стране, поскольку ученые учитывают неформальный сектор и собственные ощущения респондентов.
Данные о снижении зарплат специалисты получили, опросив 1,6 тыс. работающих россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп. Речь идет о ситуации в апреле этого года в сравнении с тем же месяцем 2018-го.
По итогам исследования, еще у 62,5% граждан доход за год не изменился, а у 19,2% зарплаты выросли. При этом об увеличении трудовой нагрузки заявили 41,4% респондентов, у 52% она осталась на прежнем уровне, у 6,6% — снизилась.
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