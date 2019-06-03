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НОВОСТИ

В КНДР "воскрес" чиновник, отвечавший за переговоры с США

10:05 03.06.2019 Источник: Газета.Ru

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил концерт офицерских жен. Об этом сообщает «Ренхап». По данным агентства, на концерте присутствовал северокорейский чиновник Ким Ён Чхоль, который якобы был уволен.

Как отмечается, по информации СМИ Ким Ён Чхоль был отправлен на «перевоспитание».

При этом некоторые южнокорейские СМИ сообщили о том, что чиновник был «казнен» за провал саммита КНДР-США. Газета.Ru

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