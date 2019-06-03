Трамп пригрозил вывести американские предприятия из Мексики
10:20 03.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Дональд Трамп пригрозил вывести американские предприятия из Мексики, если эта страна не обуздает незаконную миграцию в США. У себя в Твиттере президент США пишет, что Мехико «при желании» нужен лишь один день, чтобы урегулировать миграционный кризис на границе. В четверг Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики в надежде, что это позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков. Эхо Москвы
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