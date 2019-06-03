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НОВОСТИ

В России могут ввести экосбор с производителей сигарет

10:32 03.06.2019 Источник: Известия

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства. Там также добавили, что окурки ежегодно создают до 680 млн т мусора в мире. Ранее письмо с инициативой введения сбора направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия».

С учетом того что средняя стоимость пачки сигарет сейчас составляет около 105 рублей, новый налог сделает продукцию дороже почти на 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Государство же сможет дополнительно привлечь в казну более 75 млрд рублей.

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