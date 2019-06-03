США лишают Индию привилегий в торговых отношениях
11:00 03.06.2019 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп принял решение лишить Индию привилегий в торговых отношениях со Штатами в рамках Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран (Generalized System of Preferences, GSP).
В результате Индия лишится возможности беспошлинно экспортировать в США порядка 2 тыс. наименований товаров.
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