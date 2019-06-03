Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера сформулировать единую позицию по храму

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский призвал противников строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города сформировать и озвучить единое мнение по основным конфликтным вопросам. Об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном в понедельник на сайте городской администрации.

"Некоторые из противников строительства продолжают нагнетать ситуацию. <…> Поэтому я обращаюсь к "публичным лидерам протеста", к тем, кто неоднократно выступал против любых площадок под строительство храма. <…> Для нас важно, чтобы вы выработали консолидированное мнение и озвучили его. Только тогда мы поймем, с кем дальше обсуждать ситуацию и искать компромисс, по-другому не получится", - отметил Высокинский.



Мэр попросил выразить единое мнение по оптимальной площадке для строительства храма, вариантам решения сложившейся ситуации, гарантиям того, что будет найден общий компромисс. Кроме того, он попросил конкретизировать позицию протестующих - против ли они строительства храма в целом или строительства на набережной городского пруда.

