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Консервативный блок ХДС/ХСС не исключает распада правящей в Германии коалиции - Bild

11:32 03.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Консервативный блок Христианско- демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) не исключает распада правящей в ФРГ коалиции с Социал- демократической партией Германии (СДПГ) после того, как Андреа Налес заявила о решении уйти в отставку с постов председателя СДПГ и главы ее фракции в Бундестаге. Об этом сообщила в понедельник газета "Бильд" со ссылкой на собственные источники.

Консерваторы считают, что СДПГ в скором времени может выдвинуть максимальные требования по ключевым темам правительственной повестки, которые будут несовместимы с позициями ХДС и ХСС. Это практически будет означать конец "большой коалиции".

В окружении лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр также не исключают, что в свете борьбы за пост председателя СДПГ социал-демократы могут провести голосование среди своих членов о том, продолжать ли им участвовать в правительстве. Это будет вполне реально, если лагерь противников коалиции в СДПГ выдвинет своего кандидата на должность нового лидера.

Налес заявила в воскресенье об отставке с постов председателя СДПГ и главы фракции в Бундестаге в свете провала партии на евровыборах, на которых социал-демократы заняли третье место в Германии, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12 процентных пунктов. Кроме того, СДПГ впервые за более чем 70 лет проиграла выборы в парламент федеральной земли Бремен, где победу праздновали христианские демократы. Многие члены СДПГ полагают, что участие в правительстве Ангелы Меркель на правах младшего партнера вредит партии, и призывают покинуть коалицию.

Как ожидается, временно исполнять обязанности председателя Социал-демократической партии Германии будет Малу Драйер, премьер-министр федеральной земли ФРГ Рейнланд- Пфальц, а главы фракции СДПГ в Бундестаге - Рольф Мютцених, нынешний заместитель Налес.

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