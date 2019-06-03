Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ - Песков
12:00 03.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце нынешней недели. При этом представитель Кремля отметил, что хотел бы видеть Калви на ПМЭФ. В интервью программе SophieCo на телеканале RT он подчеркнул, что глава государства Владимир Путин держит дело Калви на личном контроле.
"Не знаю, не знаю… Я ведь не отвечаю за выдачу такого разрешения", - ответил Песков на вопрос, может ли получить Калви разрешение участвовать в ПМЭФ. Однако он заявил: "Нам, конечно, хотелось бы видеть его среди участников <…> но я не считаю, что мы можем здесь как-то оценивать это дело <…> Мы не знаем, какой характер оно носит". "Это, конечно, очень досадная ситуация. Нам очень жаль. Нам, конечно же, хотелось бы увидеть Майкла среди участников форума", - признался пресс-секретарь президента.
Он констатировал, что Калви "был довольно активным игроком на российском рынке больше пятнадцати лет". "Мы все знаем его как благонадежного бизнесмена, приверженца российского рынка", - заметил Песков.
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