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Неизвестный пытался проникнуть на территорию Белого дома, охрана открыла огонь

12:05 03.06.2019 Источник: Газета.Ru

Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом. Об этом сообщает «Синьхуа». По данным агентства, неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома.

Как отмечается, сотрудники ведомства сделали мужчине сделали несколько предупреждений, а после открыли огонь.

При этом инцидент произошел после того, как президент США Дональд Трамп покинул Белый дом.  Газета.Ru

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