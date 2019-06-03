Неизвестный пытался проникнуть на территорию Белого дома, охрана открыла огонь
12:05 03.06.2019 Источник: Газета.Ru
Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом. Об этом сообщает «Синьхуа». По данным агентства, неизвестный попытался проникнуть на территорию Белого дома.
Как отмечается, сотрудники ведомства сделали мужчине сделали несколько предупреждений, а после открыли огонь.
При этом инцидент произошел после того, как президент США Дональд Трамп покинул Белый дом. Газета.Ru
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