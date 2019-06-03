Партию Зеленского поддерживает почти треть избирателей Украины - опрос
12:20 03.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти треть опрошенных на Украине респондентов готовы поддержать пропрезидентскую партию "Слуга народа" на предстоящих выборах в парламент, что делает ее наиболее популярной в стране. Это следует из представленных в понедельник результатов исследования центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. Яременко.
"Партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,8% от всех опрошенных, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8,2%, "Европейскую солидарность" (ранее "Блок Петра Порошенко" - прим. ТАСС) - 7,9%, "Батькивщину" - 7% респондентов", - сообщила на пресс-конференции председатель правления института Ольга Балакирева. Таким образом, по ее словам, в Верховную раду, выборы которой назначены на 21 июля, уверенно проходят четыре политические силы.
Кроме того, высокие шансы пройти в парламент имеют партии "Сила и честь" Игоря Смешко, которую готовы поддержать 4,8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 3,5%. За партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука выступили 2,5% от числа опрошенных.
НОВОСТИ
- 13:07 03.06.2019
- Китайцы испытали ракету, бьющую дальше "Булавы" и "Трайдента"
- 13:05 03.06.2019
- Токаев рассказал, что Назарбаев рассматривал и другие кандидатуры для передачи власти
- 13:00 03.06.2019
- Суд ООН не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины к России - представитель РФ
- 12:32 03.06.2019
- Названы сферы труда, в которых насчитывается наибольшее количество безработных
- 12:05 03.06.2019
- Неизвестный пытался проникнуть на территорию Белого дома, охрана открыла огонь
- 12:00 03.06.2019
- Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ - Песков
- 11:32 03.06.2019
- Консервативный блок ХДС/ХСС не исключает распада правящей в Германии коалиции - Bild
- 11:20 03.06.2019
- Папа Франциск попросил прощения у цыган за многовековую дискриминацию
- 11:05 03.06.2019
- Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера сформулировать единую позицию по храму
- 11:00 03.06.2019
- США лишают Индию привилегий в торговых отношениях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать