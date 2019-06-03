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Партию Зеленского поддерживает почти треть избирателей Украины - опрос

12:20 03.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти треть опрошенных на Украине респондентов готовы поддержать пропрезидентскую партию "Слуга народа" на предстоящих выборах в парламент, что делает ее наиболее популярной в стране. Это следует из представленных в понедельник результатов исследования центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им. Яременко.

"Партию "Слуга народа" готовы поддержать 30,8% от всех опрошенных, "Оппозиционную платформу - За жизнь" - 8,2%, "Европейскую солидарность" (ранее "Блок Петра Порошенко" - прим. ТАСС) - 7,9%, "Батькивщину" - 7% респондентов", - сообщила на пресс-конференции председатель правления института Ольга Балакирева. Таким образом, по ее словам, в Верховную раду, выборы которой назначены на 21 июля, уверенно проходят четыре политические силы.

Кроме того, высокие шансы пройти в парламент имеют партии "Сила и честь" Игоря Смешко, которую готовы поддержать 4,8%, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 3,5%. За партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука выступили 2,5% от числа опрошенных.

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