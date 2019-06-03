Названы сферы труда, в которых насчитывается наибольшее количество безработных
12:32 03.06.2019
Росстат подсчитал, в каких трудовых сферах наблюдалось наибольшее число безработных граждан в первом квартале 2019 года. С соответствующими данными ведомства ознакомился RT.
Наибольшее количество безработных (более 581 тыс. человек) пришлось на сферу «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов».
Затем идёт сфера «обрабатывающие производства» — 434 тыс. человек, за ним следует «строительство» — 282 тыс. человек, «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство» — 275 тыс. безработных, а также «транспортировка и хранение» — 216 тыс.
Меньше всего безработных наблюдается среди специалистов в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 24 тыс. человек.
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