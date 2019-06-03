Суд ООН не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины к России - представитель РФ
13:00 03.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный суд ООН не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения иска Украины к России относительно предполагаемого нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом заявил в понедельник на слушаниях в Гааге посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач.
Российская сторона, отметил он, "намерена доказать, что иск, поданный Украиной, должен быть отклонен в связи с отсутствием юрисдикции". "Украинская сторона пытается использовать две конвенции в качестве механизма для рассмотрения более широкого круга вопросов, - подчеркнул дипломат. - Ни одна из конвенций не связана с сущностью разногласий между двумя странами".
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