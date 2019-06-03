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Токаев рассказал, что Назарбаев рассматривал и другие кандидатуры для передачи власти

13:05 03.06.2019 Источник: Интерфакс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что первый глава государства Нурсултан Назарбаев рассматривал несколько кандидатур в качестве преемника.

"Нурсултан Абишевич сам сказал на съезде партии, что данный вопрос обсуждался на протяжении определенного периода времени (транзит власти - ИФ). Я сейчас могу раскрыть некую тайну, сказав, что этот вопрос обсуждался на протяжении последних трех лет", - Токаев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

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