Токаев рассказал, что Назарбаев рассматривал и другие кандидатуры для передачи власти

13:05 Источник: Интерфакс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что первый глава государства Нурсултан Назарбаев рассматривал несколько кандидатур в качестве преемника.

"Нурсултан Абишевич сам сказал на съезде партии, что данный вопрос обсуждался на протяжении определенного периода времени (транзит власти - ИФ). Я сейчас могу раскрыть некую тайну, сказав, что этот вопрос обсуждался на протяжении последних трех лет", - Токаев в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

