0
0
77
НОВОСТИ

Россия сократила число специалистов в Венесуэле - WSJ

14:00 03.06.2019 Источник: Газета.Ru

Россия якобы сократила число военных специалистов в Венесуэле. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, число российских специалистов в Венесуэле «сократилось» до нескольких десятков. Как отмечается, речь идет о сотрудниках, которые якобы отвечали за консультации по контрактам двух стран.

При этом, по мнению газеты, российская сторона «потеряла веру» в президента Венесуэлы Николаса Мадуро.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 03.06.2019
Суд оштрафовал организатора несогласованных акций против храма в сквере Екатеринбурга
0
32
14:12 03.06.2019
Зеленский назначил Кучму представителем Украины в Контактной группе по Донбассу
0
74
13:38 03.06.2019
К концу года в Москве будет работать около 20 круглогодичных ярмарок
0
106
13:32 03.06.2019
Трамп назвал "отмороженным неудачником" мэра Лондона, прибыв в Великобританию с визитом
0
137
13:20 03.06.2019
Китайцы испытали ракету, бьющую дальше "Булавы" и "Трайдента"
0
208
13:05 03.06.2019
Токаев рассказал, что Назарбаев рассматривал и другие кандидатуры для передачи власти
0
144
13:00 03.06.2019
Суд ООН не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины к России - представитель РФ
0
157
12:32 03.06.2019
Названы сферы труда, в которых насчитывается наибольшее количество безработных
0
187
12:20 03.06.2019
Партию Зеленского поддерживает почти треть избирателей Украины - опрос
0
188
12:05 03.06.2019
Неизвестный пытался проникнуть на территорию Белого дома, охрана открыла огонь
0
192

Возврат к списку