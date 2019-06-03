Россия сократила число специалистов в Венесуэле - WSJ
14:00 03.06.2019 Источник: Газета.Ru
Россия якобы сократила число военных специалистов в Венесуэле. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, число российских специалистов в Венесуэле «сократилось» до нескольких десятков. Как отмечается, речь идет о сотрудниках, которые якобы отвечали за консультации по контрактам двух стран.
При этом, по мнению газеты, российская сторона «потеряла веру» в президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Газета.Ru
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