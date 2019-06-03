Россия сократила число специалистов в Венесуэле - WSJ

14:00 Источник: Газета.Ru

Россия якобы сократила число военных специалистов в Венесуэле. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, число российских специалистов в Венесуэле «сократилось» до нескольких десятков. Как отмечается, речь идет о сотрудниках, которые якобы отвечали за консультации по контрактам двух стран.

При этом, по мнению газеты, российская сторона «потеряла веру» в президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Газета.Ru

