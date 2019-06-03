Трамп назвал "отмороженным неудачником" мэра Лондона, прибыв в Великобританию с визитом
13:32 03.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп назвал неудачником мэра Лондона Садика Хана, который неоднократно выступал с критикой американского лидера.
"Садик Хан, который во всех отношениях плохо работает на посту мэра Лондона, проявил глупую недоброжелательность в отношении прибывающего с визитом президента Соединенных Штатов, без сомнения, самого важного союзника Соединенного Королевства, - написал Трамп в понедельник на своей личной странице в сети "Твиттер". - Он (мэр Лондона - прим. ТАСС) - отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне, а не на мне".
При этом президент США повторил, что мэр Лондона Садик Хан напоминает ему еще одного его критика - мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, с той разницей, что Хан ниже ростом.
"Я очень хочу стать большим другом Соединенного Королевства и с большим нетерпением ожидаю визита", - добавил Трамп, уточнив, что написал этот твит в то время, как его самолет заходил на посадку в лондонском аэропорту Станстед.
Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланьей прибыл в понедельник в Великобританию с государственным визитом, который пройдет с 3 по 5 июня. Накануне своего визита Трамп уже критиковал мэра Лондона Садика Хана, который ранее заявлял, что американского президента не следовало приглашать в Великобританию. В своей статье, опубликованной в воскресенье газетой "Обсервер", Хан поместил Трампа в один ряд с правыми европейскими политиками, прибегающими к риторике, которая, по словам лондонского градоначальника, была популярна у фашистов в первой половине XX века.
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