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Зеленский назначил Кучму представителем Украины в Контактной группе по Донбассу

14:12 03.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев имеет конкретные предложения и новые решения по Донбассу. "У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет", - сказал он на брифинге в понедельник .

Зеленский также назначил Леонида Кучму представителем Украины в Контактной группе по урегулированию в Донбассе. "5 июня будет очередная встреча Контактной группы в Минске во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой со стороны Украины", - сообщил он на брифинге в Киеве. 

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