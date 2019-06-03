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Суд оштрафовал организатора несогласованных акций против храма в сквере Екатеринбурга

14:32 03.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновной представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину в организации несанкционированных акций против строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города и назначил наказание в виде штрафа, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановляет признать Анну Балтину виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", - огласила решение судья.

Согласно протоколу, зачитанному судьей, Балтина разместила несколько постов в социальной сети Facebook с призывами посетить несанкционированные акции против строительства храма в сквере.

Ранее сообщалось, что представительница движения "Парки и скверы" Анна Балтина включена в состав рабочей группы по организации опроса, на котором планируется определить место строительства собора Святой Екатерины.

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