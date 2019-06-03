Бывшие воспитанники детских домов в Хабаровске объявили голодовку
15:00 03.06.2019 Источник: Эхо Москвы
В Хабаровске бывшие воспитанники детских домов объявили голодовку. Они требуют решения квартирного вопроса. Голодающие проводят свою акцию у здания краевого правительства. Они принесли с собой спальные мешки, складные стулья и стол, — сообщает информационное агентство Амур-Медиа.
Молодые люди рассказали, что ждут положенных по закону квартир больше десяти лет. Они неоднократно обращались в администрацию, писали в генеральную прокуратуру, но ответа не получили.
В марте губернатор Хабаровского края обещал решить вопрос, но ситуация до сих пор не изменилась. Эхо Москвы
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