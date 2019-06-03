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Отдельный женский отряд космонавтов в России создаваться не будет

15:12 03.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос не планирует создавать отдельный женский отряд космонавтов, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Москве исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Женский отряд создаваться не будет, у нас существует единый российский отряд. Говорилось о том, что исторически так сложилось, что в нашем отряде женщин меньше, чем в американском отряде, и причина тому не какие-то чрезвычайные требования к женщинам, которые предъявляются, а просто в количестве претендентов", - сказал Крикалев.

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