Отдельный женский отряд космонавтов в России создаваться не будет
15:12 03.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскосмос не планирует создавать отдельный женский отряд космонавтов, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Москве исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"Женский отряд создаваться не будет, у нас существует единый российский отряд. Говорилось о том, что исторически так сложилось, что в нашем отряде женщин меньше, чем в американском отряде, и причина тому не какие-то чрезвычайные требования к женщинам, которые предъявляются, а просто в количестве претендентов", - сказал Крикалев.
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