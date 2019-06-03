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Майский указ по зарплатам медиков не выполнили около 60% регионов - Счетная палата

15:32 03.06.2019 Источник: RNS

Почти 60% регионов не выполнили указ президента России Владимира Путина от 2012 года о повышении средней зарплаты медработников, следует из сообщения пресс-службы Счётной палаты.

«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», - отмечается в сообщении.  RNS

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