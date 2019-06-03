США не готовы продвигать отношения с Россией, но Путин и РФ умеют ждать - Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон демонстрирует неготовность развивать отношения с Москвой, но Россия и ее президент Владимир Путин умеют ждать. Об этом пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

"К сожалению, сейчас мы видим, что продвигаться вперед они [США] не готовы вообще, - констатировал он. - Но Владимиру Путину не занимать опыта и терпения. И он возглавляет страну, которая хорошо умеет ждать".

