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Тиндер внесен в реестр организаторов распространения информации

16:12 03.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Роскомнадзор внес сервис для знакомств Тиндер в  реестр организаторов распространения информации. Это означает, что он должен будет хранить переписку пользователей в течение полугода и предоставлять данные спецслужбам. 

Сейчас в  этом реестре Роскомнадзора 175 сайтов. Что думают об этом в Тиндере, пока неизвестно.  Эхо Москвы

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