Тиндер внесен в реестр организаторов распространения информации

16:12 Источник: Эхо Москвы

Роскомнадзор внес сервис для знакомств Тиндер в реестр организаторов распространения информации. Это означает, что он должен будет хранить переписку пользователей в течение полугода и предоставлять данные спецслужбам.

Сейчас в этом реестре Роскомнадзора 175 сайтов. Что думают об этом в Тиндере, пока неизвестно. Эхо Москвы