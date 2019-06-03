Тиндер внесен в реестр организаторов распространения информации
16:12 03.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Роскомнадзор внес сервис для знакомств Тиндер в реестр организаторов распространения информации. Это означает, что он должен будет хранить переписку пользователей в течение полугода и предоставлять данные спецслужбам.
Сейчас в этом реестре Роскомнадзора 175 сайтов. Что думают об этом в Тиндере, пока неизвестно. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 16:00 03.06.2019
- США не готовы продвигать отношения с Россией, но Путин и РФ умеют ждать - Песков
- 15:32 03.06.2019
- Майский указ по зарплатам медиков не выполнили около 60% регионов - Счетная палата
- 15:12 03.06.2019
- Отдельный женский отряд космонавтов в России создаваться не будет
- 15:00 03.06.2019
- Бывшие воспитанники детских домов в Хабаровске объявили голодовку
- 14:32 03.06.2019
- Суд оштрафовал организатора несогласованных акций против храма в сквере Екатеринбурга
- 14:12 03.06.2019
- Зеленский назначил Кучму представителем Украины в Контактной группе по Донбассу
- 14:00 03.06.2019
- Россия сократила число специалистов в Венесуэле - WSJ
- 13:38 03.06.2019
- К концу года в Москве будет работать около 20 круглогодичных ярмарок
- 13:32 03.06.2019
- Трамп назвал "отмороженным неудачником" мэра Лондона, прибыв в Великобританию с визитом
- 13:20 03.06.2019
- Китайцы испытали ракету, бьющую дальше "Булавы" и "Трайдента"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать