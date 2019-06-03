Новая редакция правописания вступила в силу на Украине
16:32 03.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На Украине вступила в силу новая редакция правописания. Документ опубликован на сайте Минобразования. Он состоит из 282 страниц, правила рекомендованы к применению во всех сферах общественной жизни.
Среди внесённых изменений: написание слитно слов с первым иноязычным компонентом (например, «архи», «гипер», «вице»); написание раздельно «пол» с именем существительным (например, «пол яблока», «пол Европы»).
Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию правописания 22 мая. Говорит Москва
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