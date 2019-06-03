В РФ за пять лет от отравления алкоголем скончались 78 тыс. человек

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 78 тыс. случаев отравлением алкоголем с летальным исходом зафиксировано с 2013 по 2018 года в России. Об этом говорится в государственном докладе "О состоянии санитарно- эпидемиологического благополучия в РФ в 2018 году", опубликованном на сайте Роспотребнадзора в понедельник.

"За период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.

