В РФ за пять лет от отравления алкоголем скончались 78 тыс. человек
17:00 03.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 78 тыс. случаев отравлением алкоголем с летальным исходом зафиксировано с 2013 по 2018 года в России. Об этом говорится в государственном докладе "О состоянии санитарно- эпидемиологического благополучия в РФ в 2018 году", опубликованном на сайте Роспотребнадзора в понедельник.
"За период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
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