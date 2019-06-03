0
0
0
НОВОСТИ

Во Флориде трехметровый аллигатор забрался в жилой дом

17:12 03.06.2019 Источник: Lenta.ru

В американском городе Клируотер, штат Флорида, трехметровый аллигатор забрался в жилой дом. Об этом сообщает CBS News.

Рептилия приползла ночью, когда люди спали. Она выбила стекло в окне кухни, расположенном на уровне земли, и проникла внутрь. Прежде чем его заметили, животное успело опрокинуть стол и стулья.

Аллигатора обнаружил владелец дома, который заглянул на кухню, чтобы перекусить. Он немедленно позвонил в полицию. На место происшествия прислали специалиста, который поймал рептилию. В результате происшествия никто не пострадал.

В мае у аллигаторов, обитающих во Флориде, начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.

Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 03.06.2019
Россия считает недопустимым поведение ЕС и США в косовском вопросе - Володин
0
46
17:00 03.06.2019
В РФ за пять лет от отравления алкоголем скончались 78 тыс. человек
0
86
16:32 03.06.2019
Новая редакция правописания вступила в силу на Украине
0
123
16:12 03.06.2019
Тиндер внесен в реестр организаторов распространения информации
0
135
16:00 03.06.2019
США не готовы продвигать отношения с Россией, но Путин и РФ умеют ждать - Песков
0
150
15:32 03.06.2019
Майский указ по зарплатам медиков не выполнили около 60% регионов - Счетная палата
0
212
15:12 03.06.2019
Отдельный женский отряд космонавтов в России создаваться не будет
0
202
15:00 03.06.2019
Бывшие воспитанники детских домов в Хабаровске объявили голодовку
0
195
14:32 03.06.2019
Суд оштрафовал организатора несогласованных акций против храма в сквере Екатеринбурга
0
218
14:12 03.06.2019
Зеленский назначил Кучму представителем Украины в Контактной группе по Донбассу
0
232

Возврат к списку