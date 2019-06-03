Во Флориде трехметровый аллигатор забрался в жилой дом
17:12 03.06.2019 Источник: Lenta.ru
В американском городе Клируотер, штат Флорида, трехметровый аллигатор забрался в жилой дом. Об этом сообщает CBS News.
Рептилия приползла ночью, когда люди спали. Она выбила стекло в окне кухни, расположенном на уровне земли, и проникла внутрь. Прежде чем его заметили, животное успело опрокинуть стол и стулья.
Аллигатора обнаружил владелец дома, который заглянул на кухню, чтобы перекусить. Он немедленно позвонил в полицию. На место происшествия прислали специалиста, который поймал рептилию. В результате происшествия никто не пострадал.
В мае у аллигаторов, обитающих во Флориде, начинается брачный сезон. Он продолжается в июне, после чего рептилии начинают строить гнезда. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза.
Во Флориде распространены миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Встречаются экземпляры до 4,5 метра в длину, однако в среднем они вырастают до 3,4 метра при весе до 200 килограммов. Lenta.Ru
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