Россия считает недопустимым поведение ЕС и США в косовском вопросе - Володин
17:32 03.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия считает недопустимым поведение Евросоюза и США в косовском вопросе и полагает, что оно привело к росту напряженности на Балканах. Об этом заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами Народной скупщины (парламента) Сербии.
"Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах", - подчеркнул он.
Более того, полагает спикер Госдумы, "отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной".
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