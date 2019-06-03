Россия считает недопустимым поведение ЕС и США в косовском вопросе - Володин

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает недопустимым поведение Евросоюза и США в косовском вопросе и полагает, что оно привело к росту напряженности на Балканах. Об этом заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед депутатами Народной скупщины (парламента) Сербии.

"Мы считаем недопустимым поведение Евросоюза и США, которое привело к росту напряженности в регионе и подрывает многолетнюю работу международного сообщества по мирному урегулированию на Балканах", - подчеркнул он.



Более того, полагает спикер Госдумы, "отсутствие внятной реакции со стороны Евросоюза на провокационные действия косоваров ставит под сомнение способность ЕС быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной".

