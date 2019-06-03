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Еврокомиссия предложила продлить санкции против РФ по Крыму

18:00 03.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Еврокомиссия предложила продлить санкции против России по Крыму до 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Евросоюза.

Первые санкции за присоединение Крыма ЕС ввёл в отношении Москвы в марте 2014 года. Теперь они могут быть продлены до 23 июня следующего года.  Говорит Москва

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