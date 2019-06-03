Шведский суд не удовлетворил запрос прокуратуры о заочном аресте Ассанжа
18:40 03.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Окружной суд Упсалы в понедельник решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Прямая трансляция из суда ведется на телеканале Эс-вэ-тэ.
Шведская прокуратура направила 20 мая запрос в суд о заочном аресте Ассанжа по подозрению в изнасиловании. Как сообщила заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон, если бы окружной суд решил арестовать Ассанжа, то она приступила бы к процедуре выдачи европейского ордера на арест с просьбой об экстрадиции в Швецию.
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