Список площадок для опроса по храму в Екатеринбурге предложили сократить до пяти

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мэр Екатеринбурга предложил сократить список площадок для опроса по храму до пяти. На этой неделе будут проведены консультации с архитекторами, сообщил Александр Высокинский на заседании рабочей группы по возведению собора.

На данный момент в списке главных площадок для обсуждения по-прежнему фигурирует сквер возле Театра драмы.



В мае в Екатеринбурге прошли несанкционированные акции против строительства храма на месте сквера. После вмешательства президента Владимира Путина, который предложил провести опрос жителей, власти города строительство приостановили. Говорит Москва

