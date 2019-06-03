Список площадок для опроса по храму в Екатеринбурге предложили сократить до пяти
19:20 03.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мэр Екатеринбурга предложил сократить список площадок для опроса по храму до пяти. На этой неделе будут проведены консультации с архитекторами, сообщил Александр Высокинский на заседании рабочей группы по возведению собора.
На данный момент в списке главных площадок для обсуждения по-прежнему фигурирует сквер возле Театра драмы.
В мае в Екатеринбурге прошли несанкционированные акции против строительства храма на месте сквера. После вмешательства президента Владимира Путина, который предложил провести опрос жителей, власти города строительство приостановили. Говорит Москва
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