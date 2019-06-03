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Контрольное управление Кремля следит за исполнением поручений Путина по косаткам

20:00 03.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контрольное управление президента России следит за исполнением поручений главы государства Владимира Путина, касающихся судьбы косаток в бухте Средняя. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Там сейчас осуществляется по линии нашего Контрольного управления [президента РФ] полный контроль за выполнением этого поручения", - отметил он. Песков подчеркнул, что "идет спокойная работа, которая нацелена на результат", и не стал давать каких-либо предварительных оценок.

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