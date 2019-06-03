В ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса во время пересмотра полномочий их делегаций
20:40 03.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Регламентный комитет ПАСЕ предлагает запретить лишать депутатов права голоса во время пересмотра полномочий их делегаций. Одобренный сегодня проект резолюции будет рассмотрен 24-го июня на парламентской сессии ассамблее в Страсбурге.
Сегодня же комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии. Реакции Москвы на это нет. Эхо Москвы
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