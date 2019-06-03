В ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса во время пересмотра полномочий их делегаций

20:40 Источник: Эхо Москвы

Регламентный комитет ПАСЕ предлагает запретить лишать депутатов права голоса во время пересмотра полномочий их делегаций. Одобренный сегодня проект резолюции будет рассмотрен 24-го июня на парламентской сессии ассамблее в Страсбурге.

Сегодня же комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии. Реакции Москвы на это нет. Эхо Москвы

