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В ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса во время пересмотра полномочий их делегаций

20:40 03.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Регламентный комитет ПАСЕ предлагает запретить лишать депутатов права голоса во время пересмотра полномочий их делегаций. Одобренный сегодня проект резолюции будет рассмотрен 24-го июня на парламентской сессии ассамблее в Страсбурге.

Сегодня же комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии. Реакции Москвы на это нет.  Эхо Москвы

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