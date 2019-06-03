Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

21:20 Источник: Известия

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Харькова разобраться в ситуации со сносом в городе бюста советского маршала Георгия Жукова. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщила пресс-секретарь главы страны Юлия Мендель, пишет «Страна.ua».

«Закон о декоммунизации предусматривает, что должны быть снесены памятники советским деятелям. Но там есть пункты, которые говорят, что если эти деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями. Это касается не только памятника Жукова, но и переулка Жукова», — подчеркнула она.

По ее словам, снос памятника стал результатом несовершенной и непродуманной гуманитарной политики страны на протяжении нескольких лет.

2 июня в Харькове прошла акция, во время которой представители праворадикальных партий и объединений свалили на землю бюст Жукова и водрузили на его месте украинский флаг. Известия

