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Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове

21:20 03.06.2019 Источник: Известия

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Харькова разобраться в ситуации со сносом в городе бюста советского маршала Георгия Жукова. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщила пресс-секретарь главы страны Юлия Мендель, пишет «Страна.ua».

«Закон о декоммунизации предусматривает, что должны быть снесены памятники советским деятелям. Но там есть пункты, которые говорят, что если эти деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями. Это касается не только памятника Жукова, но и переулка Жукова», — подчеркнула она.

По ее словам, снос памятника стал результатом несовершенной и непродуманной гуманитарной политики страны на протяжении нескольких лет.

2 июня в Харькове прошла акция, во время которой представители праворадикальных партий и объединений свалили на землю бюст Жукова и водрузили на его месте украинский флаг.   Известия

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