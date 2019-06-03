Урегулирован вопрос о принципах компенсации за некондиционную нефть в нефтепроводе "Дружба"
22:40 03.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Участники переговоров по урегулированию ситуации вокруг нефтепровода «Дружба» договорились о принципах компенсации ущерба за поставленные Россией некондиционные углеводороды. Об этом сообщил замминистра энергетики России Павел Сорокин. При этом, по его словам, сторонам еще предстоит большая работа по определению конкретных сумм. Чиновник утверждает, что чистая нефть поступает в Южную Европу с конца мая. В ближайшие шесть дней этого можно ожидать и на северном направлении.
9-го июня чистая нефть должна поступить на границу Белоруссии и Польши. Эхо Москвы
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