В МВД РФ рассказали о количестве заявлений на гражданство от жителей Донбасса
07:00 04.06.2019
МВД РФ заявило, что приняло несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства от жителей Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте ведомства.
Как добавляется на сайте МВД, в Ростовской области развернуты и оснащены необходимым оборудованием четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о приобретении гражданства РФ жителями Донецкой и Луганской областей Украины и центр обработки материалов. Они расположены в поселке Матвеев Курган, селе Покровское, городе Донецке (Ростовская область) и городе Новошахтинске. Уточняется, что сотрудники отделений по вопросам миграции принимают документы на оформление гражданства России от официальных представителей МВД ДНР и ЛНР.
"На сегодняшний день принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства, которые будут рассмотрены в срок до 3 месяцев в соответствии с данным указом. При этом решение будет получено в кратчайшие сроки по окончании проведения всех проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пункты, ведущие выдачу российских паспортов, начнут свою работу после принятия решений о приобретении российского гражданства. «Донбасс сегодня»
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